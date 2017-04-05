2017 Winter Equestrian Festival Awards Circuit Championships
Equestrian Sport Productions (ESP) is proud to congratulate all of the Circuit Champions for the 2017 Winter Equestrian Festival (WEF). The 2017 circuit was a huge success featuring 12 weeks of world-class competition from January 11 through April 2 at the Palm Beach International Equestrian Center (PBIEC) in Wellington, FL. The circuit awarded more than $9 million in prize money along with many other special awards. The 2017 Winter Equestrian Festival Circuit Champion Awards were presented to the top finishers in every division, based on prize money or points won.
Laura Chapot of Neshanic Station, NJ, once again earned the Lugano Diamonds Overall Jumper Rider Award for the 2017 circuit. Chapot was circuit champion of two divisions, riding to the top of the Illustrated Properties 1.40m division with Mary Chapot’s Zealous, and also topping the Crown Family 1.35m division with Mary Chapot’s Umberto.
Guadalupe Gonzalez was the Lugano Diamonds Overall Jumper Owner for the circuit. Allison Sweetnam was the Lugano Diamonds Overall Jumper Trainer.
Scott Stewart of Wellington, FL, was named the circuit’s Lugano Diamonds Overall Hunter Rider once again this year. Rivers Edge trainer Kenneth Berkley earned the Lugano Diamonds Overall Hunter Trainer, and Gochman Sport Horses was named Lugano Diamonds Overall Hunter Owner for 2017.
Stewart and Gochman Sport Horses’ Catch Me were circuit champions in the Antarès High Performance Working Hunter division. Catch Me also earned the Jay Matter Memorial Trophy, which is awarded to the horse with the most points in the High Performance Hunters. Stewart jumped Gochman Sport Horses’ Fun to the circuit championship in the Shapley’s High Performance Conformation Hunter division. Stewart also led three other divisions, topping the Equine Tack & Nutritionals Green Hunter 3’6″ with Dr. Betsee Parker’s Luster, the Shapley’s Green Conformation Hunters with Dr. Betsee Parker’s Private Life, and the Equine Tack and Nutritionals Green Hunter 3’9″ with Fashion Farm’s Captivate.
Augusta Iwasaki of Calabasas, CA, was named the Overall Pony Hunter Rider for 2017. Iwasaki dominated the Rosenbaum Mollengarden PLLC Large Pony Hunter division to take the circuit championship riding Iwasaki & Reilly’s Small Soldier.
2017 JUMPER CIRCUIT CHAMPIONS
DOUGLAS ELLIMAN REAL ESTATE 1.45M
BULL RUN’S FAUSTINO DE TILI / BULL RUN JUMPERS FIVE LLC / KRISTEN VANDERVEEN
ILLUSTRATED PROPERTIES 1.40M
ZEALOUS / MARY CHAPOT / LAURA CHAPOT
THE CROWN FAMILY 1.35M
UMBERTO / MARY CHAPOT / LAURA CHAPOT
RUSHY MARSH FARM 1.30M
E-WALLY / GOLDEN POINT PARTNERS LLC / BENJAMIN MEREDITH
GUT EINHAUS 5-YEAR-OLD DEVELOPING JUMPER
GREY NOBLESSE / ATTACHE STABLES / JENNA THOMPSON
SPY COAST FARM 6-YEAR-OLD DEVELOPING JUMPER
MANHATTAN / GOTHAM ENTERPRIZES LLC / VASCO FLORES
SPY COAST FARM 7-YEAR-OLD DEVELOPING JUMPER
TUPAC VAN DE VROMBAUTSHOEVE Z / EMANUEL ANDRADE
ENGEL & VÖLKERS HIGH AMATEUR-OWNER JUMPER
EVERYTHING / PONY LANE FARM / KELSEY THATCHER
EQUILINE MEDIUM AMATEUR-OWNER JUMPER
CURBY DU SEIGNEUR / HANNAH PATTEN
MARTHA JOLICOEUR, DOUGLAS ELLIMAN LOW AMATEUR-OWNER JUMPER
REVE DU RAZZY / CAROLINE DONNALLY
ENTRUST CAPITAL ADULT AMATEUR JUMPER 18-35
EUROCOMMERCE TAMPA / AVERY-ANNA HOGAN
ADULT AMATEUR JUMPER 36 & OVER
GRISSET / ALISSA KINSEY
HORSEWARE IRELAND DON LITTLE ADULT AMATEUR MASTERS
DALLAS DE LA BONNETT / JORGE GOMEZ
FARMVET ADULT AMATEUR MODIFIED JUMPER
REN ROUND NUMBER / CATHERINE WU
SLEEPY P RANCH HIGH JUNIOR JUMPER
COMMISSARIO / NUVOLARI HOLDINGS LLC / GIAVANNA RINALDI
HOLLOW CREEK FARM MEDIUM JUNIOR JUMPER
CARISMA / CHAGRIN SADDLERY / EMMA KURTZ
MARIA MENDELSOHN, DOUGLAS ELLIMAN LOW JUNIOR JUMPER
WEDDING DAY / SABRINA LEFEBVRE
EQUESTRIAN SOTHEBY’S CHILDREN’S JUMPER 14 & UNDER
MUFASA / TAJE WARRICK
EQUIS BOUTIQUE CHILDREN’S JUMPER 15-17
CHEVAL D’ESPOIR Z / SAMANTHA RICE
GRIFFIS RESIDENTIAL CHILDREN’S MODIFIED JUMPER
EBAY / GRETCHEN BIEDRON / MIMI GOCHMAN
KARINA BREZ LOW ADULT JUMPER 18-35
MORE CANDY / LIONSWAY FARM / STEPHANIE ANN COOK
PEGASUS BUILDERS LOW ADULT JUMPER 36 & OVER
CYBER SPACE / MOLLY ATHEY
EQUO LOW CHILDREN’S JUMPER
SUNDANCE / DAVID GOCHMAN / DANIEL KERINS
TAKE2 THOROUGHBRED JUMPER
BLACK LABEL / JOHN BEEBE / JIA MEININGER
LOW CHILD/ADULT TRAINING JUMPER
ASDI ABSOLUT / KELLY RODRIGUEZ
2017 HUNTER AND EQUITATION CIRCUIT CHAMPIONS
ANTARÈS HIGH PERFORMANCE WORKING HUNTER
CATCH ME / GOCHMAN SPORT HORSES LLC / SCOTT STEWART
CWD PERFORMANCE WORKING HUNTER 3’6″
CRACK / JULIA MCNERNEY / HAVENS SCHATT
MARSHALL & STERLING INSURANCE PERFORMANCE WORKING HUNTER 3’3″
SUTHERLAND / MIA HOLSTEAD / PETER PLETCHER
BAINBRIDGE COMPANIES GREEN HUNTER 3′
PLAYBOOK / FASHION FARM / SCOTT STEWART
CAPTIVEONE GREEN HUNTER 3’3″
HEMMINGWAY / STEPHANIE BULGER / SANDRA FERRELL
PRE-GREEN 3 & 4-YEAR-OLD
HOLDEN OUT / SUSAN MORICONI / CHRISTOPHER PAYNE
EQUINE TACK & NUTRITIONALS GREEN HUNTER 3’6″
LUSTER / DR. BETSEE PARKER / SCOTT STEWART
EQUINE TACK & NUTRITIONALS GREEN HUNTER 3’9″
CAPTIVATE / FASHION FARM / SCOTT STEWART
SHAPLEY’S GREEN CONFORMATION HUNTER
PRIVATE LIFE / DR. BETSEE PARKER / SCOTT STEWART
SHAPLEY’S HIGH PERFORMANCE CONFORMATION HUNTER
FUN / GOCHMAN SPORT HORSES LLC / SCOTT STEWART
LUGANO DIAMONDS AMATEUR-OWNER HUNTER 18-35
CHABLIS / LIBERTAS FARM LLC / KELLY TROPIN
HUNT LTD AMATEUR OWNER HUNTER 36 AND OVER
CATCH ME / GOCHMAN SPORT HORSES LLC / BECKY GOCHMAN
ADEQUAN® AMATEUR OWNER HUNTER 3’3″ 18-35
KINGSTON / LINDSAY MAXWELL
OSPHOS AMATEUR OWNER HUNTER 3’3″ 36 & O
LAST MAN DARLING / GOCHMAN SPORT HORSES LLC / BECKY GOCHMAN
ADULT HUNTER 18-35 SECTION A
ZENTINA B / SAMANTHA KARP
WANDERERS CLUB ADULT HUNTER 18-35 SECTION B
FIRST & GOAL / AUBRIENNE KRYSIEWICZ-BELL / SAMANTHA KARP
TRIPLE CROWN BLANKETS ADULT HUNTER 36-50 SECTION A
FRENCH KISS / TINA ALLEN
CAMPING WORLD ADULT HUNTER 36-50 SECTION B
CALERO / SUSANNAH ROSE
CAMPING WORLD ADULT HUNTER 51 & OVER SECTION A
JUST NICK / WOODLAND WAY INC / MARGARET O’MEARA
FARMVET ADULT HUNTER 51 & OVER SECTION B
WINTER STROLL / RICHARD PRANT / NANCY HOOKER
SMALL JUNIOR 15 & UNDER
EVERMORE / GOCHMAN SPORT HORSES LLC / MIMI GOCHMAN
STALLER SMALL JUNIOR 16-17
WISDOM / RIVERS EDGE / EMMA KURTZ
ENGEL & VÖLKERS LARGE JUNIOR 15 & UNDER
SMALL AFFAIR / LYN PEDERSEN / AUGUSTA D. IWASAKI
BRUNO DELGRANGE LARGE JUNIOR 16-17
DEDICATION / DR. BETSEE PARKER / EMMA KURTZ
TRUST / CAROLINE RATIGAN
UNIVERSITY OF MIAMI HEALTH SYSTEM JUNIOR HUNTER 3’3″ SECTION B
ADORE / ELIZA KIMBALL
CHILDREN’S HUNTER 14 & UNDER
CASINO / WOODLAND WAY LLC / LIBBIE GORDON
PALM BEACH INTERNATIONAL ACADEMY CHILDREN’S HUNTER 15-17
LIFE IS GOOD / ALEXA STIEGLER
AUTISM SPEAKS CHILDREN’S PONY SMALL/MEDIUM
ME TOO / SWEET OAK FARM / OLIVIA SWEETNAM
CHILDREN’S PONY LARGE
WHAT-A-BEAN / LOLA HEAD
VISSE WEDELL SMALL PONY HUNTER
IPARTY / ALEXA ELLE LIGNELLI
ANIMO MEDIUM PONY HUNTER
SMALLWOOD MYSTIC / PEACOCK RIDGE LLC / ZAYNA RIZVI
ROSENBAUM MOLLENGARDEN PLLC LARGE PONY HUNTER
SMALL SOLDIER / IWASAKI & REILLY / AUGUSTA IWASAKI
SMALL GREEN PONY
QUICKSILVER BELLS / BILL SCHAUB / ALEXA ELLE LIGNELLI
SUNDOWN/ JOE CURRAIS / ALEXANDRA LYNN WILLNER
MEDIUM GREEN PONY
IAPPROVE/ BILL SCHAUB / ALEXA ELLE LIGNELLI
LARGE GREEN PONY
CHIC IN TIME / KAT FUQUA
SHORT STIRRUP HUNTER
MONEY TREE / AGATHA LIGNELLI
CROSSRAILS HUNTER – YOUNGER
PAPILLON BLUE / HOLMAN IMPORTS / ISABELLA ROMAN
CROSSRAIL HUNTER – OLDER
CAPITAL PINEHURST / KAREN LUCAIN
DERBY GOLD OPEN HUNTER 3’3″
BELFAST / MONTY KELLY / AMY MOMROW
ANIMAL MEDICAL CENTER OF NY LOW ADULT HUNTER 2’6″ SECTION A
KAROLEENA /CHRISTY POWELL
ARIAT® LOW ADULT HUNTER 2’6 SECTION A
FOR KEEPS / CATHY ZICHERMAN
ARIAT® LOW ADULT HUNTER 2’6 SECTION B
MCKINLEY / STEEPLECHASE FARM / MARK BADGLEY
PALM BEACH RIDING ACADEMY LOW CHILDRENS HUNTER 2’6
LUCAS / SIGNORINO FAMILY FARM LLC / KATHERINE SIGNORINO
PERFECT PRODUCTS USHJA HUNTER 3′
BY THE WAY / RUTH KANNER / AMANDA LYERLY
USHJA HUNTER 2’9″
GLORIA / PATRICIA CLOUSER
KASOWITZ, BENSON, TORRES & FRIEDMAN LLP USHJA HUNTER 2’6″
HEATHCLIFFE / WINDHAVEN / JEFF RUNDLE
USHJA HUNTER 2’3″
CAYERO / JOHN & STEPHANIE INGRAM LLC / JOAN EHRHART
USHJA HUNTER 2′
HOLLYWOOD / RANDALL SWATEK / ASHLEY GLICA
TAKE 2 THOROUGHBRED HUNTER
LUCCA / PAULINE LAMPSHIRE / HUNTER KAY
CAROLEX WALK/TROT
SILVER RAIN / PEACOCK RIDGE LLC / BRIANE BEERBAUM
YOUNG HUNTER
STRING OF PEARLS / PRICILLA DENEGRE / GAVIN MOYLAN
11 AND UNDER EQUITATION
KAT FUQUA
12-14 EQUITATION
ELLIE FERRIGNO
ALESSANDRO ALBANESE 15-17 EQUITATION
AVA STEARNS
OMEGA ALPHA ADULT EQUITATION
SARA BALLINGER
TROPHIES & SPECIAL AWARDS
LUGANO DIAMONDS OVERALL JUMPER OWNER
GUADALUPE GONZALEZ
LUGANO DIAMONDS OVERALL JUMPER RIDER
LAURA CHAPOT
LUGANO DIAMONDS OVERALL JUMPER TRAINER
ALLISON SWEETNAM
LUGANO DIAMONDS OVERALL HUNTER OWNER
GOCHMAN SPORT HORSES, LLC
LUGANO DIAMONDS OVERALL HUNTER RIDER
SCOTT STEWART
OVERALL PONY HUNTER RIDER
AUGUSTA IWASAKI
LUGANO DIAMONDS OVERALL HUNTER TRAINER
KENNETH BERKLEY
CHRISTY CONARD PERPETUAL TROPHY FOR EQUESTRIAN EXCELLENCE PRESENTED TO THE YOUNG EQUESTRIAN WHO ACCUMULATES THE MOST POINTS IN THE USEF HUNTER SEAT MEDAL, USEF SHOW JUMPING TALENT SEARCH, ASPCA MACLAY, AND WIHS OVERALL CLASSES
EMMA KURTZ
SIMBA RUN PERPETUAL TROPHY FOR OWNER OF THE OPEN JUMPER WHO HAS EARNED THE MOST PRIZE MONEY IN CLASSES OVER 1.45M
KAREN POLLE (WITH WINGS)
OVERALL MARTHA W. JOLICOEUR LEADING LADY JUMPER RIDER AWARD IN MEMORY OF DALE LAWLER
LAURA CHAPOT
SUNCAST® 1.50 CHAMPIONSHIP JUMPER SERIES – OVERALL LEADING RIDER
MCLAIN WARD
HOWARD A NEWMAN PERPETUAL MEMORIAL TROPHY PRESENTED TO OWNER OF THE HORSE WHO WON THE MOST PRIZE MONEY IN THE DON LITTLE MASTERS JUMPERS
JORGE GOMEZ (DALLAS DE LA BONNETT)
WENDY W NEWBY MEMORIAL TROPHY FOR HIGH SCORE AMATEUR-OWNER HUNTER 3’3″
KINGSTON (LINDSAY MAXWELL)
JAMES “JIM” BRUNDAGE MEMORIAL TROPHY FOR HIGH SCORE GREEN PONY HUNTER
CHIC IN TIME (KAT FUQUA)
PIN OAK FARM PERPETUAL TROPHY PRESENTED TO THE JUNIOR JUMPER RIDER WHO EARNED THE MOST PRIZE MONEY
GIAVANNA RINALDI
OLIVER O’TOOLE PERPTUAL TROPHY AWARDED TO THE GROOM OF THE HORSE WHO HAS EARNED THE MOST MONEY IN THE WEEKLY GRAND PRIX
BO VAANHOLT (FINE LADY 5)
KENYA PERPETUAL MEMORIAL TROPHY FOR HIGH SCORE HORSE IN THE ADULT AMATEUR HUNTER 51 & OVER
WINTER STROLL (RICHARD PRANT)
THE HARRISON CUP PERPETUAL TROPHY AWARDED TO THE OWNER WHO HORSES WIN THE MOST JUMPER MONEY IN ALL OPEN JUMPER CLASSES
SAMUEL PAROT
THE JAY MATTER MEMORIAL TROPHY AWARD TO THE HORSE WITH THE MOST POINTS IN THE HIGH PERFORMANCE HUNTERS
CATCH ME (GOCHMAN SPORT HORSES LLC)
POTCREEK MEADOW FARM JUNIOR SPORTSMANSHIP TROPHY PRESENTED TO THE JUNIOR RIDER THAT CONSISTENTLY DEMONSTRATES OUTSTANDING CONDUCT, HORSEMANSHIP, ATTITUDE AND COURTESY APPROPRIATE FOR A COMPETITOR AT THE HIGHEST LEVELS OF OUR SPORT
COOPER DEAN
THE RAMBLEWOOD PERPETUAL TROPHY RECOGNIZES SUPERIOR EXHIBITOR/MANAGEMENT RELATIONS. THE TROPHY ACKNOWLEDGES AN INDIVIDUAL’S UNIQUE DEDICATION AND KINDNESS TO EXHIBITORS OF WEF BY ANY MEMBER OF THE MANAGEMENT TEAM
TOM BLANKENSHIP
HERMÈS TALENTED YOUNG RIDER AWARD
DANIEL COYLE
BEVAL PALM BEACH MEDAL SERIES WINNER
SARA BALLINGER
RUBY ET VIOLETTE WEF CHALLENGE CUP SERIES
WITH WINGS / KAREN POLLE
OVERALL HOLLOW CREEK FARM UNDER 25 GRAND PRIX SERIES WINNER
LUCAS PORTER
OVERALL CHAMPION EQUINE INSURANCE JUMPER STYLE AWARD
VICTER FINN DH Z, RIDDEN BY EUGENIO GARZA FOR EL MILAGRO
OVERALL CHAMPION EQUINE INSURANCE HUNTER STYLE AWARD
BEST REGARDS, RIDDEN BY JENNIFER HANNAN FOR PATRICIA FULCHINO