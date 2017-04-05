2017 Winter Equestrian Festival Awards Circuit Championships

Press Release

Equestrian Sport Productions (ESP) is proud to congratulate all of the Circuit Champions for the 2017 Winter Equestrian Festival (WEF). The 2017 circuit was a huge success featuring 12 weeks of world-class competition from January 11 through April 2 at the Palm Beach International Equestrian Center (PBIEC) in Wellington, FL. The circuit awarded more than $9 million in prize money along with many other special awards. The 2017 Winter Equestrian Festival Circuit Champion Awards were presented to the top finishers in every division, based on prize money or points won.

Laura Chapot of Neshanic Station, NJ, once again earned the Lugano Diamonds Overall Jumper Rider Award for the 2017 circuit. Chapot was circuit champion of two divisions, riding to the top of the Illustrated Properties 1.40m division with Mary Chapot’s Zealous, and also topping the Crown Family 1.35m division with Mary Chapot’s Umberto.

Guadalupe Gonzalez was the Lugano Diamonds Overall Jumper Owner for the circuit. Allison Sweetnam was the Lugano Diamonds Overall Jumper Trainer.

©Sportfot

Scott Stewart of Wellington, FL, was named the circuit’s Lugano Diamonds Overall Hunter Rider once again this year. Rivers Edge trainer Kenneth Berkley earned the Lugano Diamonds Overall Hunter Trainer, and Gochman Sport Horses was named Lugano Diamonds Overall Hunter Owner for 2017.

Stewart and Gochman Sport Horses’ Catch Me were circuit champions in the Antarès High Performance Working Hunter division. Catch Me also earned the Jay Matter Memorial Trophy, which is awarded to the horse with the most points in the High Performance Hunters. Stewart jumped Gochman Sport Horses’ Fun to the circuit championship in the Shapley’s High Performance Conformation Hunter division. Stewart also led three other divisions, topping the Equine Tack & Nutritionals Green Hunter 3’6″ with Dr. Betsee Parker’s Luster, the Shapley’s Green Conformation Hunters with Dr. Betsee Parker’s Private Life, and the Equine Tack and Nutritionals Green Hunter 3’9″ with Fashion Farm’s Captivate.

©Sportfot

Augusta Iwasaki of Calabasas, CA, was named the Overall Pony Hunter Rider for 2017. Iwasaki dominated the Rosenbaum Mollengarden PLLC Large Pony Hunter division to take the circuit championship riding Iwasaki & Reilly’s Small Soldier.

2017 JUMPER CIRCUIT CHAMPIONS

DOUGLAS ELLIMAN REAL ESTATE 1.45M
BULL RUN’S FAUSTINO DE TILI / BULL RUN JUMPERS FIVE LLC / KRISTEN VANDERVEEN

ILLUSTRATED PROPERTIES 1.40M
ZEALOUS / MARY CHAPOT / LAURA CHAPOT

THE CROWN FAMILY 1.35M
UMBERTO / MARY CHAPOT / LAURA CHAPOT

RUSHY MARSH FARM 1.30M
E-WALLY / GOLDEN POINT PARTNERS LLC / BENJAMIN MEREDITH

GUT EINHAUS 5-YEAR-OLD DEVELOPING JUMPER
GREY NOBLESSE / ATTACHE STABLES / JENNA THOMPSON

SPY COAST FARM 6-YEAR-OLD DEVELOPING JUMPER
MANHATTAN / GOTHAM ENTERPRIZES LLC / VASCO FLORES

SPY COAST FARM 7-YEAR-OLD DEVELOPING JUMPER
TUPAC VAN DE VROMBAUTSHOEVE Z / EMANUEL ANDRADE

ENGEL & VÖLKERS HIGH AMATEUR-OWNER JUMPER
EVERYTHING / PONY LANE FARM / KELSEY THATCHER

EQUILINE MEDIUM AMATEUR-OWNER JUMPER
CURBY DU SEIGNEUR / HANNAH PATTEN

MARTHA JOLICOEUR, DOUGLAS ELLIMAN LOW AMATEUR-OWNER JUMPER
REVE DU RAZZY / CAROLINE DONNALLY

ENTRUST CAPITAL ADULT AMATEUR JUMPER 18-35
EUROCOMMERCE TAMPA / AVERY-ANNA HOGAN

ADULT AMATEUR JUMPER 36 & OVER
GRISSET / ALISSA KINSEY

HORSEWARE IRELAND DON LITTLE ADULT AMATEUR MASTERS
DALLAS DE LA BONNETT / JORGE GOMEZ

FARMVET ADULT AMATEUR MODIFIED JUMPER
REN ROUND NUMBER / CATHERINE WU

SLEEPY P RANCH HIGH JUNIOR JUMPER
COMMISSARIO / NUVOLARI HOLDINGS LLC / GIAVANNA RINALDI

HOLLOW CREEK FARM MEDIUM JUNIOR JUMPER
CARISMA / CHAGRIN SADDLERY / EMMA KURTZ

MARIA MENDELSOHN, DOUGLAS ELLIMAN LOW JUNIOR JUMPER
WEDDING DAY / SABRINA LEFEBVRE

EQUESTRIAN SOTHEBY’S CHILDREN’S JUMPER 14 & UNDER
MUFASA / TAJE WARRICK

EQUIS BOUTIQUE CHILDREN’S JUMPER 15-17
CHEVAL D’ESPOIR Z / SAMANTHA RICE

GRIFFIS RESIDENTIAL CHILDREN’S MODIFIED JUMPER
EBAY / GRETCHEN BIEDRON / MIMI GOCHMAN

KARINA BREZ LOW ADULT JUMPER 18-35
MORE CANDY / LIONSWAY FARM / STEPHANIE ANN COOK

PEGASUS BUILDERS LOW ADULT JUMPER 36 & OVER
CYBER SPACE / MOLLY ATHEY

EQUO LOW CHILDREN’S JUMPER
SUNDANCE / DAVID GOCHMAN / DANIEL KERINS

TAKE2 THOROUGHBRED JUMPER
BLACK LABEL / JOHN BEEBE / JIA MEININGER

LOW CHILD/ADULT TRAINING JUMPER
ASDI ABSOLUT / KELLY RODRIGUEZ

2017 HUNTER AND EQUITATION CIRCUIT CHAMPIONS

ANTARÈS HIGH PERFORMANCE WORKING HUNTER
CATCH ME / GOCHMAN SPORT HORSES LLC / SCOTT STEWART

CWD PERFORMANCE WORKING HUNTER 3’6″
CRACK / JULIA MCNERNEY / HAVENS SCHATT

MARSHALL & STERLING INSURANCE PERFORMANCE WORKING HUNTER 3’3″
SUTHERLAND / MIA HOLSTEAD / PETER PLETCHER

BAINBRIDGE COMPANIES GREEN HUNTER 3′
PLAYBOOK / FASHION FARM / SCOTT STEWART

CAPTIVEONE GREEN HUNTER 3’3″
HEMMINGWAY / STEPHANIE BULGER / SANDRA FERRELL

PRE-GREEN 3 & 4-YEAR-OLD
HOLDEN OUT / SUSAN MORICONI / CHRISTOPHER PAYNE

EQUINE TACK & NUTRITIONALS GREEN HUNTER 3’6″
LUSTER / DR. BETSEE PARKER / SCOTT STEWART

EQUINE TACK & NUTRITIONALS GREEN HUNTER 3’9″
CAPTIVATE / FASHION FARM / SCOTT STEWART

SHAPLEY’S GREEN CONFORMATION HUNTER
PRIVATE LIFE / DR. BETSEE PARKER / SCOTT STEWART

SHAPLEY’S HIGH PERFORMANCE CONFORMATION HUNTER
FUN / GOCHMAN SPORT HORSES LLC / SCOTT STEWART

LUGANO DIAMONDS AMATEUR-OWNER HUNTER 18-35
CHABLIS / LIBERTAS FARM LLC / KELLY TROPIN

HUNT LTD AMATEUR OWNER HUNTER 36 AND OVER
CATCH ME / GOCHMAN SPORT HORSES LLC / BECKY GOCHMAN

ADEQUAN® AMATEUR OWNER HUNTER 3’3″ 18-35
KINGSTON / LINDSAY MAXWELL

OSPHOS AMATEUR OWNER HUNTER 3’3″ 36 & O
LAST MAN DARLING / GOCHMAN SPORT HORSES LLC / BECKY GOCHMAN

ADULT HUNTER 18-35 SECTION A
ZENTINA B / SAMANTHA KARP

WANDERERS CLUB ADULT HUNTER 18-35 SECTION B
FIRST & GOAL / AUBRIENNE KRYSIEWICZ-BELL / SAMANTHA KARP

TRIPLE CROWN BLANKETS ADULT HUNTER 36-50 SECTION A
FRENCH KISS / TINA ALLEN

CAMPING WORLD ADULT HUNTER 36-50 SECTION B
CALERO / SUSANNAH ROSE

CAMPING WORLD ADULT HUNTER 51 & OVER SECTION A
JUST NICK / WOODLAND WAY INC / MARGARET O’MEARA

FARMVET ADULT HUNTER 51 & OVER SECTION B
WINTER STROLL / RICHARD PRANT / NANCY HOOKER

SMALL JUNIOR 15 & UNDER
EVERMORE / GOCHMAN SPORT HORSES LLC / MIMI GOCHMAN

STALLER SMALL JUNIOR 16-17
WISDOM / RIVERS EDGE / EMMA KURTZ

ENGEL & VÖLKERS LARGE JUNIOR 15 & UNDER
SMALL AFFAIR / LYN PEDERSEN / AUGUSTA D. IWASAKI

BRUNO DELGRANGE LARGE JUNIOR 16-17
DEDICATION / DR. BETSEE PARKER / EMMA KURTZ

UNIVERSITY OF MIAMI HEALTH SYSTEM JUNIOR HUNTER 3’3″ SECTION A
TRUST / CAROLINE RATIGAN

UNIVERSITY OF MIAMI HEALTH SYSTEM JUNIOR HUNTER 3’3″ SECTION B
ADORE / ELIZA KIMBALL

CHILDREN’S HUNTER 14 & UNDER
CASINO / WOODLAND WAY LLC / LIBBIE GORDON

PALM BEACH INTERNATIONAL ACADEMY CHILDREN’S HUNTER 15-17
LIFE IS GOOD / ALEXA STIEGLER

AUTISM SPEAKS CHILDREN’S PONY SMALL/MEDIUM
ME TOO / SWEET OAK FARM / OLIVIA SWEETNAM

CHILDREN’S PONY LARGE
WHAT-A-BEAN / LOLA HEAD

VISSE WEDELL SMALL PONY HUNTER
IPARTY / ALEXA ELLE LIGNELLI

ANIMO MEDIUM PONY HUNTER
SMALLWOOD MYSTIC / PEACOCK RIDGE LLC / ZAYNA RIZVI

ROSENBAUM MOLLENGARDEN PLLC LARGE PONY HUNTER
SMALL SOLDIER / IWASAKI & REILLY / AUGUSTA IWASAKI

 SMALL GREEN PONY
QUICKSILVER BELLS / BILL SCHAUB / ALEXA ELLE LIGNELLI
SUNDOWN/ JOE CURRAIS / ALEXANDRA LYNN WILLNER

MEDIUM GREEN PONY
IAPPROVE/ BILL SCHAUB / ALEXA ELLE LIGNELLI

LARGE GREEN PONY
CHIC IN TIME / KAT FUQUA

SHORT STIRRUP HUNTER
MONEY TREE / AGATHA LIGNELLI

CROSSRAILS HUNTER – YOUNGER
PAPILLON BLUE / HOLMAN IMPORTS / ISABELLA ROMAN

CROSSRAIL HUNTER – OLDER
CAPITAL PINEHURST / KAREN LUCAIN

DERBY GOLD OPEN HUNTER 3’3″
BELFAST / MONTY KELLY / AMY MOMROW

ANIMAL MEDICAL CENTER OF NY LOW ADULT HUNTER 2’6″ SECTION A
KAROLEENA /CHRISTY POWELL

ARIAT® LOW ADULT HUNTER 2’6 SECTION A
FOR KEEPS / CATHY ZICHERMAN

ARIAT® LOW ADULT HUNTER 2’6 SECTION B
MCKINLEY / STEEPLECHASE FARM / MARK BADGLEY

PALM BEACH RIDING ACADEMY LOW CHILDRENS HUNTER 2’6
LUCAS / SIGNORINO FAMILY FARM LLC / KATHERINE SIGNORINO

PERFECT PRODUCTS USHJA HUNTER 3′
BY THE WAY / RUTH KANNER / AMANDA LYERLY

USHJA HUNTER 2’9″
GLORIA / PATRICIA CLOUSER

KASOWITZ, BENSON, TORRES & FRIEDMAN LLP USHJA HUNTER 2’6″
HEATHCLIFFE / WINDHAVEN / JEFF RUNDLE

USHJA HUNTER 2’3″
CAYERO / JOHN & STEPHANIE INGRAM LLC / JOAN EHRHART

USHJA HUNTER 2′
HOLLYWOOD / RANDALL SWATEK / ASHLEY GLICA

TAKE 2 THOROUGHBRED HUNTER
LUCCA / PAULINE LAMPSHIRE / HUNTER KAY

CAROLEX WALK/TROT
SILVER RAIN / PEACOCK RIDGE LLC / BRIANE BEERBAUM

YOUNG HUNTER
STRING OF PEARLS / PRICILLA DENEGRE / GAVIN MOYLAN

11 AND UNDER EQUITATION
KAT FUQUA

12-14 EQUITATION
ELLIE FERRIGNO

ALESSANDRO ALBANESE 15-17 EQUITATION
AVA STEARNS

OMEGA ALPHA ADULT EQUITATION
SARA BALLINGER

TROPHIES & SPECIAL AWARDS

LUGANO DIAMONDS OVERALL JUMPER OWNER
GUADALUPE GONZALEZ

LUGANO DIAMONDS OVERALL JUMPER RIDER
LAURA CHAPOT

LUGANO DIAMONDS OVERALL JUMPER TRAINER
ALLISON SWEETNAM

LUGANO DIAMONDS OVERALL HUNTER OWNER
GOCHMAN SPORT HORSES, LLC

LUGANO DIAMONDS OVERALL HUNTER RIDER
SCOTT STEWART

OVERALL PONY HUNTER RIDER
AUGUSTA IWASAKI

LUGANO DIAMONDS OVERALL HUNTER TRAINER
KENNETH BERKLEY

CHRISTY CONARD PERPETUAL TROPHY FOR EQUESTRIAN EXCELLENCE PRESENTED TO THE YOUNG EQUESTRIAN WHO ACCUMULATES THE MOST POINTS IN THE USEF HUNTER SEAT MEDAL, USEF SHOW JUMPING TALENT SEARCH, ASPCA MACLAY, AND WIHS OVERALL CLASSES
EMMA KURTZ

SIMBA RUN PERPETUAL TROPHY FOR OWNER OF THE OPEN JUMPER WHO HAS EARNED THE MOST PRIZE MONEY IN CLASSES OVER 1.45M
KAREN POLLE (WITH WINGS)

OVERALL MARTHA W. JOLICOEUR LEADING LADY JUMPER RIDER AWARD IN MEMORY OF DALE LAWLER 
LAURA CHAPOT

SUNCAST® 1.50 CHAMPIONSHIP JUMPER SERIES – OVERALL LEADING RIDER
MCLAIN WARD

HOWARD A NEWMAN PERPETUAL MEMORIAL TROPHY PRESENTED TO OWNER OF THE HORSE WHO WON THE MOST PRIZE MONEY IN THE DON LITTLE MASTERS JUMPERS
JORGE GOMEZ (DALLAS DE LA BONNETT)

WENDY W NEWBY MEMORIAL TROPHY FOR HIGH SCORE AMATEUR-OWNER HUNTER 3’3″
KINGSTON (LINDSAY MAXWELL)

JAMES “JIM” BRUNDAGE MEMORIAL TROPHY FOR HIGH SCORE GREEN PONY HUNTER
CHIC IN TIME (KAT FUQUA)

PIN OAK FARM PERPETUAL TROPHY PRESENTED TO THE JUNIOR JUMPER RIDER WHO EARNED THE MOST PRIZE MONEY
GIAVANNA RINALDI

OLIVER O’TOOLE PERPTUAL TROPHY AWARDED TO THE GROOM OF THE HORSE WHO HAS EARNED THE MOST MONEY IN THE WEEKLY GRAND PRIX
BO VAANHOLT (FINE LADY 5)

KENYA PERPETUAL MEMORIAL TROPHY FOR HIGH SCORE HORSE IN THE ADULT AMATEUR HUNTER 51 & OVER
WINTER STROLL (RICHARD PRANT)

THE HARRISON CUP PERPETUAL TROPHY AWARDED TO THE OWNER WHO HORSES WIN THE MOST JUMPER MONEY IN ALL OPEN JUMPER CLASSES
SAMUEL PAROT

THE JAY MATTER MEMORIAL TROPHY AWARD TO THE HORSE WITH THE MOST POINTS IN THE HIGH PERFORMANCE HUNTERS
CATCH ME (GOCHMAN SPORT HORSES LLC)

POTCREEK MEADOW FARM JUNIOR SPORTSMANSHIP TROPHY PRESENTED TO THE JUNIOR RIDER THAT CONSISTENTLY DEMONSTRATES OUTSTANDING CONDUCT, HORSEMANSHIP, ATTITUDE AND COURTESY APPROPRIATE FOR A COMPETITOR AT THE HIGHEST LEVELS OF OUR SPORT
COOPER DEAN

THE RAMBLEWOOD PERPETUAL TROPHY RECOGNIZES SUPERIOR EXHIBITOR/MANAGEMENT RELATIONS. THE TROPHY ACKNOWLEDGES AN INDIVIDUAL’S UNIQUE DEDICATION AND KINDNESS TO EXHIBITORS OF WEF BY ANY MEMBER OF THE MANAGEMENT TEAM
TOM BLANKENSHIP

HERMÈS TALENTED YOUNG RIDER AWARD
DANIEL COYLE

BEVAL PALM BEACH MEDAL SERIES WINNER
SARA BALLINGER

RUBY ET VIOLETTE WEF CHALLENGE CUP SERIES
WITH WINGS / KAREN POLLE

OVERALL HOLLOW CREEK FARM UNDER 25 GRAND PRIX SERIES WINNER
LUCAS PORTER

OVERALL CHAMPION EQUINE INSURANCE JUMPER STYLE AWARD
VICTER FINN DH Z, RIDDEN BY EUGENIO GARZA FOR EL MILAGRO

OVERALL CHAMPION EQUINE INSURANCE HUNTER STYLE AWARD
BEST REGARDS, RIDDEN BY JENNIFER HANNAN FOR PATRICIA FULCHINO

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